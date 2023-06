Demi-finale du Championnat du Monde des Cuisines du Monde Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 1 juillet 2023, Saint-Denis.

Demi-finale du Championnat du Monde des Cuisines du Monde Samedi 1 juillet, 09h00 Zone sensible, le parti poétique Gratuit, ouvert à tous et toutes en entrée libre

Après le succès de sa première édition, le Championnat du Monde des Cuisines du Monde revient pour un deuxième volet augmenté. Cet événement inédit dédié à la valorisation d’une alimentation saine et durable célèbre les savoirs-faire des habitants du 93 ainsi que sa biodiversité culinaire et culturelle. En mettant à l’honneur la créativité et la transmission d’un département devenu « tout monde », cette manifestation populaire d’un nouveau genre vise à rendre visible et partageable au plus grand nombre les valeurs humanistes qui incarnent la richesse du territoire.

Cette seconde édition du Championnat du Monde des Cuisine du Monde, en partenariat avec le In Seine-Saint-Denis, entend affirmer le rayonnement du Parti Poétique sur son territoire d’origine comme lieu d’hospitalité pour les ambassadeurs de la Seine-Saint-Denis.

Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

© Bruno Levy