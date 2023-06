Vacances Sensibles / Atelier de création d’images avec Fabrication Maison Zone sensible, le parti poétique Saint-Denis, 24 juin 2023, Saint-Denis.

Vacances Sensibles / Atelier de création d’images avec Fabrication Maison 24 juin et 12 juillet Zone sensible, le parti poétique Gratuit sur inscription, dans la limite de 10 places par atelier

Le samedi 24 juin, Zone Sensible accueille Fabrication Maison pour un atelier de création d’images en hommage à Michel Quarez. Fabrication Maison vous invite à faire signe, à concevoir images et affiches.

Au menu :

Entrée : Echauffement graphique autour d’images de Michel Quarez

Plat de résistance : Entre trames graphiques, aplats de couleurs et formes noires en avant pour cuisiner et mijoter nos images !

Dessert : Exposer et présenter les images

Fabrication Maison est un collectif de passeurs d’images, c’est un outil à plusieurs mains pour la co-création d’images au plus près des habitant.e.s et des territoires.

Zone sensible, le parti poétique 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T15:30:00+02:00

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

© Bruno Levy