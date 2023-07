Ouverture de l’exposition photographique « Eau ! Mon jardin » Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis Saint-Denis, 26 août 2023, Saint-Denis.

Ouverture de l’exposition photographique « Eau ! Mon jardin » Samedi 26 août, 11h30 Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis Événement en entrée libre. Ateliers sur inscription gratuite

À l’occasion de la clôture du programme Jardins ouverts initié par la Région Île-de-France, le Parti Poétique est fier d’accueillir l’exposition photo « Eau ! Mon jardin » présentant les œuvres des lauréats et coups de cœur du jury du concours WIPPLAY. Pour fêter le lancement de l’exposition, Zone Sensible vous invite à prolonger vos vacances d’été pour une journée solaire ouverte à toutes et à tous.

Au programme : ateliers photographiques, cours de cuisine, jeu de société grandeur nature, visites de l’exposition et des œuvres du jardin, performances artistiques, concerts et DJ Set. Une offre de boissons et de restauration vous attend sur place.

Entrée libre.

Plus d’informations à venir.

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.facebook.com/zonesensible ZONE SENSIBLE s’étend sur près d’un hectare au sein des 3,7 hectares de la Ferme Urbaine de Saint-Denis, propriété de la Ville de Saint-Denis depuis 1983. Implantée sur le territoire de l’ancienne Plaine des Vertus, en limite de la Ville de Stains et à proximité de l’Université Paris 8 et des Archives Nationales, au fil des ans la pression foncière a fait de cette ferme la dernière ferme aux portes de Paris et également la première accessible en métro.

ZONE SENSIBLE est pensé comme un laboratoire de création à ciel ouvert associant dans sa programmation les thèmes Nature-Culture-Nourriture. Lieu ressource en termes d’agriculture urbaine et de permaculture, il devient également un équipement culturel singulier.

L’association propose depuis 2018 un parcours artistique et pédagogique de sensibilisation à l’art et au vivant : ateliers pédagogiques pour enfants et familles, parcours d’œuvres, jardin de plantes à parfums, série de rencontres et d’évènements, création d’un espace d’art contemporain à ciel ouvert, festival de cinéma et de théâtre en plein air, rencontres, performances, programmation de temps forts et résidences d’artistes, de cuisiniers, de chercheurs et d’habitants. Métro Ligne 13 – Saint-Denis Universités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T11:30:00+02:00 – 2023-08-26T20:30:00+02:00

exposition photo

© Jean Pierre Sageot