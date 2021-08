Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris ZONE ROUGE • MATILDA (ALL NIGHT LONG) L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 11 septembre 2021

L’Alimentation Générale invite Matilda du collectif nantais, qui monte en force, Zone Rouge pour une nuit sulfureuse où les kicks s’entrechoqueront avec des mélodies envoûtantes ! L’Alimentation Générale invite Matilda du collectif nantais, qui monte en force, Zone Rouge pour une nuit sulfureuse où les kicks s’entrechoqueront avec des mélodies envoûtantes ! Dj résidente du collectif Zone Rouge Matilda a d’abord plongé dans le monde de la House et de la Techno à Montréal, puis s’est enfoncée dans les courants undergrounds de Séoul, évoluant aux côtés de noms emblématiques de Seoul Community Radio. Elle s’est, à présent, accostée à Nantes auprès du collectif Zone Rouge. La musique immersive et audacieuse de Matilda, mélange de House et de Breaks aux parfums d’Acid, de Techno et de Trance, charme sans détours quiconque succombe à sa vague à la douceur nostalgique, infusée de sons dénichés lors de ses nombreux voyages. Événements -> Soirée / Bal L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

