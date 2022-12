Zone Rouge – Dj set gratuit 100% féminin l Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Zone Rouge – Dj set gratuit 100% féminin l Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 13 janvier 2023, Paris. Le vendredi 13 janvier 2023

de 21h30 à 01h30

. gratuit

Créé en 2019 à Nantes, Zone Rouge est un projet artistique pluridisciplinaire qui vise à rendre visible les femmes, la communauté LGBTQIA+ et les personnes minorisées au sein des musiques électroniques. Le cœur du projet Zone Rouge est de mener une réflexion autour de l’intersectionnalité pour permettre des dancefloors plus safe et des événements inclusifs pour tous•tes. Le collectif est composé de 7 DJs résidentes -Aasana, Akira, Lizzie, Matilda, Soa, Super Salmon et Tina Tornade – une chargée de la production, Mado Prévitali Miranda – une chargée de la scénographie, Joséphine Coutand – ainsi que d’une dizaine de femmes talentueuses accompagnant le projet dans l’organisation d’évènements. Les styles éclectiques des résidentes naviguent entre Bass Music, Techno, House Trancy, Downtempo et Breakbeat. Ensemble, elles proposent une définition forte et affirmée de la musique club contemporaine : intense, pointue, plurielle et mouvante à leur image. De quoi faire vibrer les murs de leurs résidences nantaises à Macadam, au Lieu Unique et les ondes de la webradio Rinse. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

