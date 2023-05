Sarreguemines en musiques ! Zone piétonne Sarreguemines, 21 juin 2023, Sarreguemines.

Le mercredi 21 juin, place de la République, retrouvez Music Dance Connection et la Musique Municipale place de la République.

Les terrasses des cafetiers-restaurateurs seront également animées pour l’occasion.

Cette année, à l’occasion du 60ème anniversaire du traité de l’Elysée, Fill In – International Jazz Festival Saar propose un concept artistique favorisant l’échange entre les deux pays. Le Combo de la Hochschule für Musik Saar Roots Of Jazz retrace l’histoire du jazz jusqu’à aujourd’hui. Rendez-vous à 18h devant la mairie.

Zone piétonne Sarreguemines Rue Sainte Croix 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est Zone piétonne Parking Carré Louvain et Parking du Moulin à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

© Hartland Villa