ZONE NÉGATIVE Soma Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ZONE NÉGATIVE Soma, 3 mars 2022, Marseille. ZONE NÉGATIVE

Soma, le jeudi 3 mars à 18:00

SORTIE DE RÉSIDENCE JEUDI 3 MARS RDV jeudi 3/03 pour la sortie de résidence de Zone Négative !!! Le duo formé en 2017 par Tyfen Guilloux et Nora Neko nous prépare une soirée-restitution nourrie d’expériences sonores et visuelles, de musique et d’autres étrangetés. PROGRAMME DE LA SOIRÉE: 18H00: PROJECTIONS, OUVERTURE DE L’ESPACE 19H00: PERFORMANCE + LIVE ZONE NÉGATIVE (corps et objets sonores électroniques, texte) 20H30: DJ SET SECONDE ZONE — SAMI MAISON / JEAN-MICHELLE TARRE (variété avariée) ♫♫♫ Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Soma Adresse 55 cours julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Soma Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Soma Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ZONE NÉGATIVE Soma 2022-03-03 was last modified: by ZONE NÉGATIVE Soma Soma 3 mars 2022 marseille Soma Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône