Troisième édition pour le « Bal au Moulin » !!

Piur clotûrer la Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays, laissez vous entraîner par la musique de « La Sauterelle« .

Composé de Gurvan Molac à la vielle à roue et au chant, et de Alexandre Sallet à l’accordéon diatonique, au kick et au chant, ce duo vous emmènera pour un Bal breton électro-folk…ou folk-house !

Bal sous chapiteau et sur parquet

Buvette et petite restauration dans le cadre bucolique et champêtre du Moulin de la Fontaine, au bord du Loir

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

