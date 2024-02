Zone humide lorsque l’humain s’emmêle… à Bayon Bayon-sur-Gironde, samedi 25 mai 2024.

Quel est l’intérêt des zones humides ? Pourquoi certains secteurs sont plus sensibles aux inondations ?

Le cas de Bayon sur Gironde est un formidable exemple pour répondre à ces questions et à bien d’autres. Il invite à repenser l’aménagement du territoire et à la place des cours d’eau et des zones humides au sein de notre environnement. Longtemps maltraité, contraint, le ruisseau de Gourrou, affluant du Mangaud, est connu pour ses inondations régulières sur les habitations à proximité. Le Syndicat du Moron et la mairie de Bayon ont alors monté un projet afin de répondre à cette problématique. C’est ce travail que nous vous invitons à découvrir, sur place, ainsi que les enjeux auxquels la commune doit faire face sur cette zone.

Ces points seront abordés le long d'un parcours entre les vignes du château Falfas, et le lieu-dit le Bourdieu.

