Visite de la valorisation de zone humide du Liou Zone humide du Liou Baratier, 15 octobre 2023, Baratier.

Visite de la valorisation de zone humide du Liou Dimanche 15 octobre, 15h00 Zone humide du Liou Sur inscription par téléphone auprès de l’Unadha, Delphine Mondon 06 66 32 36 64 dans la limite de 15 personnes

Valorisation écotouristique de la zone humide du Liou en queue de retenue de Serre-Ponçon (05)

Visite de site avec Maryline Chevalier architecte.

Cette visite fait suite à celle de la traversée de Châteauroux les Alpes

La zone du Liou en queue de retenue de Serre-Ponçon se situe sur les communes de Baratier et de Crots. Classée au titre des espaces naturels sensibles par le département des Hautes-Alpes en 2015, la zone humide du Liou se caractérise par une richesse exceptionnelle de la faune et de la flore. Sur l’ensemble du projet les sols sont totalement perméables grâce à la conception sur pilotis de la promenade en bois. L’aménagement réalisé favorise la préservation et le développement de la zone humide du Liou et le projet s’est intégré au site existant : aucun arbre n’a été coupé ou même dessouché et le passage du cheminement épouse la topographie du terrain. Les passerelles réalisées en bois se fondent dans le paysage qu’elles traversent. La volumétrie du poste a été conçue de façon à rester discrète, voire invisible selon certains points de vues. Ainsi, cette réalisation s’adapte aux variations saisonnières du site de part sa grande sobriété.

Zone humide du Liou baratier Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0666323664 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

AAMC Maryline Chevalier