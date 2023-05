MEETING AÉROMODÉLISME Zone Ecopole, 16 juillet 2023, Bouzonville.

Bouzonville,Moselle

Spectacle Aérien Public d’Aéromodélisme : plus de 40 pilotes viendront présenter des figures incroyables.

Le public pourra savourer durant cette journée les prestations de pilotes que ce soit avec leur avion à réaction ou bien des avions a moteur thermique. Différents modèles évolueront dans le ciel. Les reproductions de modèles réels feront briller les yeux des petits et des grands.

Une buvette et un stand de restauration sont prévus pour accueillir le public toute la journée.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-16 18:00:00. 0 EUR.

Zone Ecopole rue de Sarrelouis

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est



Aeromodelling Public Airshow: over 40 pilots perform incredible tricks.

During the day, the public will be able to enjoy the performances of pilots flying both jet and internal combustion-powered aircraft. A variety of models will take to the skies. Reproductions of real-life models will delight young and old alike.

A refreshment stand and a food stall will welcome the public all day long.

Espectáculo aéreo público de aeromodelismo: más de 40 pilotos realizarán increíbles acrobacias.

Durante todo el día, el público podrá disfrutar de las actuaciones de los pilotos, ya sea con sus aviones a reacción o con aviones de motor de combustión interna. Varios modelos surcarán el cielo. Reproducciones de modelos reales harán brillar los ojos de grandes y pequeños.

También habrá un puesto de refrescos y otro de comida para acoger al público durante todo el día.

Öffentliche Flugshow mit Modellflugzeugen: Mehr als 40 Piloten werden unglaubliche Kunststücke vorführen.

Das Publikum kann an diesem Tag die Darbietungen der Piloten genießen, sei es mit ihren Düsenflugzeugen oder mit Flugzeugen mit Verbrennungsmotoren. Verschiedene Modelle werden sich am Himmel bewegen. Die Nachbildungen realer Modelle werden die Augen von Groß und Klein zum Leuchten bringen.

Ein Imbiss- und Getränkestand steht den Besuchern den ganzen Tag über zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-05-26 par TROIS FRONTIERES TOURISME