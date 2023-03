Accueil et présentation de l’atelier, de l’activité, de la démarche du restaurateur en mobilier et objet d’art ancien Zone des Garennes, 6 rue des longues raies 78440 GARGENVILLE Gargenville Catégories d’Évènement: Gargenville

Yvelines

Accueil et présentation de l’atelier, de l’activité, de la démarche du restaurateur en mobilier et objet d’art ancien Zone des Garennes, 6 rue des longues raies 78440 GARGENVILLE, 1 avril 2023, Gargenville. Accueil et présentation de l’atelier, de l’activité, de la démarche du restaurateur en mobilier et objet d’art ancien 1 et 2 avril Zone des Garennes, 6 rue des longues raies 78440 GARGENVILLE Accueil en atelier et présentation de l’activité du restaurateur en mobilier ancien et d’objet d’art.

Développement par le biais de support numérique, concentration de projets de restauration au fil des rencontres.

Présentation, explication de la démarche et de la déontologie que le restaurateur se doit de respecter dans son quotidien.

Sensibilisation du public rencontré, sur les contraintes inhérentes à ces choix en terme d’options à proposer ou imposer lors de la mise en place d’un projet de restauration.

Démonstration de finition, de collages, de travail de placage suivant l’actualité des restaurations en cours. Zone des Garennes, 6 rue des longues raies 78440 GARGENVILLE 6 rue des longues raies 78440 GARGENVILLE Gargenville 78440 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.restauration-meubles-carpentier.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 mobilier ancien objet d’art Statuaire

