2023-04-20 19:30:00 – 2023-04-20 21:00:00

Landes . EUR 15 15 Un homme qui prépare un plat. Un homme qui raconte des histoires. Un plat venu de son pays. Un plat à partager. Des histoires légendaires. Des histoires universelles. Son pays dit dangereux. Son pays pourtant merveilleux.

A la fin du spectacle, vous dégustez le repas préparer pendant la pièce.

Le repas est compris dans le prix du spectacle.

En partenariat avec l’ESAT Chateau Rouge, représentation exceptionnelle dans les locaux du Café Gourmand. Attention, jauge limitée.

+33 6 47 52 35 71

