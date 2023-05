FÊTE DU SPORT Zone de loisirs, 2 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Venez à la rencontre des associations sportives de Sarrebourg ! Au programme : les célèbres 12 travaux d’Hercule : des jeux en famille avec de nombreux lots à gagner. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:00:00. 0 EUR.

Zone de loisirs

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Come and meet Sarrebourg’s sports associations! On the program: the famous 12 labors of Hercules: family games with lots of prizes to be won

Venga a conocer las asociaciones deportivas de Sarrebourg En el programa: los famosos 12 trabajos de Hércules: juegos en familia con muchos premios

Lernen Sie die Sportvereine von Saarburg kennen! Auf dem Programm stehen die berühmten 12 Arbeiten des Herkules: Spiele für die ganze Familie mit zahlreichen Gewinnen

Mise à jour le 2023-05-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG