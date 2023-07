BAIGNADE SURVEILLÉE Â L’ÉTANG DE LA ZONE DE LOISIRS Zone de Loisirs Sarrebourg, 1 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Etang de la zone de loisirs de Sarrebourg : Une zone délimitée est ouverte à la baignade du 1er juillet au 31 août 2023 (sauf 13 juillet). La baignade y est autorisée et surveillée de 13h00 à 19h00. En dehors de cette zone et de ces horaires, la baignade est interdite.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 13:00:00 fin : 2023-07-12 19:00:00. 0 EUR.

Zone de Loisirs plage de l’étang

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Etang de la zone de loisirs de Sarrebourg: A delimited area is open to bathing from July 1 to August 31, 2023 (except July 13). Swimming is authorized and supervised from 1:00 pm to 7:00 pm. Outside this zone and these times, swimming is prohibited.

Etang de la zone de loisirs de Sarrebourg: Una zona delimitada está abierta al baño del 1 de julio al 31 de agosto de 2023 (excepto el 13 de julio). El baño está autorizado y vigilado de 13.00 a 19.00 horas. Fuera de esta zona y de estos horarios, el baño está prohibido.

Etang de la zone de loisirs de Sarrebourg: Ein abgegrenzter Bereich ist vom 1. Juli bis 31. August 2023 (außer 13. Juli) zum Baden freigegeben. Das Baden ist dort von 13:00 bis 19:00 Uhr erlaubt und wird überwacht. Außerhalb dieses Bereichs und zu diesen Zeiten ist das Baden verboten.

Mise à jour le 2023-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG