Soirée du nouvel an Zone de loisirs Le Trèfle Dorlisheim, 31 décembre 2023, Dorlisheim.

Dorlisheim,Bas-Rhin

Célébrez 2024 avec un menu de la Saint Sylvestre : buffet d’entrée, assortiment de fromages, farandole de desserts, … Ambiance musicale des années 80 à nos jours..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 03:00:00. EUR.

Zone de loisirs Le Trèfle

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Celebrate 2024 with a New Year’s Eve menu: buffet appetizer, assorted cheeses, farandole of desserts, … Musical ambience from the 80s to the present day.

Celebre la Nochevieja de 2024 con un menú de Nochevieja: buffet de entrantes, surtido de quesos, farandula de postres, … Ambientación musical desde los años 80 hasta la actualidad.

Feiern Sie 2024 mit einem Silvestermenü: Vorspeisenbuffet, Käsesortiment, Dessertfarandole, … Musikalische Umrahmung von den 80er Jahren bis heute.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig