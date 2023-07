Cours de pilates Zone de loisirs des Bourdaines Seignosse, 11 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Carlos vous attend pour un cours de pilates à la zone de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan.

De 10h à 11h. 5€. S’inscrire à l’Office de Tourisme..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 11:00:00

Zone de loisirs des Bourdaines

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Carlos awaits you for a pilates class at the Bourdaines leisure area in Seignosse Océan.

From 10am to 11am. 5?. Register at the Tourist Office.

Carlos te espera para una clase de pilates en el espacio de ocio Bourdaines de Seignosse Océan.

De 10h a 11h. 5?. Inscríbete en la Oficina de Turismo.

Carlos erwartet Sie zu einem Pilateskurs in der Freizeitzone Bourdaines in Seignosse Océan.

Von 10 bis 11 Uhr. 5?. Anmeldung im Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Seignosse