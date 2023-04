Parcours Permanent d’Orientation (PPO) au Lac de Saint-Lyphard Zone de Loisirs

Parcours Permanent d’Orientation (PPO) au Lac de Saint-Lyphard Zone de Loisirs, 1 janvier 2023, . Parcours Permanent d’Orientation (PPO) au Lac de Saint-Lyphard 1 janvier – 31 décembre Zone de Loisirs Participation: 0 En lien avec le Département de Loire-Atlantique, un parcours d’orientation a été implanté autour du lac et de sa zone de loisirs. Grâce a un système de balisage, ce parcours permettra à toute la famille de découvrir de manière ludique et sportive l’ensemble du site. Choisissez votre parcours ! Feuilles à télécharger et à imprimer. Consultation des résultats sur la Carte des résultats disponible dans les documents en dessous. Parcours botanique

Parcours paire

Parcours chasse aux balises

Parcours étoile

Parcours impaire

Parcours patrimoine

