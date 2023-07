FEU D’ARTIFICE zone de loisir du Lac Vert Mittersheim, 13 juillet 2023, Mittersheim.

Mittersheim,Moselle

Dans le cadre des festivités mises en place à l’occasion de la fête nationale est organisé le 13 juillet 2023 un feu d’artifice à la zone de loisirs du Lac Vert de Mittersheim. Plus d’informations prochainement !. Tout public

Jeudi 2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 23:59:00. EUR.

zone de loisir du Lac Vert

Mittersheim 57930 Moselle Grand Est



As part of the festivities to celebrate the French national holiday, a fireworks display will be held on July 13, 2023 at the Lac Vert recreation area in Mittersheim. More information coming soon!

Como parte de los festejos del Día de la Bastilla, el 13 de julio de 2023 se celebrará un espectáculo de fuegos artificiales en la zona de ocio Lac Vert de Mittersheim. Más información próximamente

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag wird am 13. Juli 2023 ein Feuerwerk im Freizeitgebiet Lac Vert in Mittersheim veranstaltet. Weitere Informationen folgen in Kürze!

Mise à jour le 2023-07-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG