Zone de gratuité Marigny-Saint-Marcel

2021-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-27 17:30:00 17:30:00

Marigny-Saint-Marcel Haute-Savoie Marigny-Saint-Marcel Cet évènement a pour objectif de donner une seconde vie à des objets en bon état.

Chacun peut déposer des objets dont il ne se sert plus, à condition qu’ils soient propres et en bon état.

Chacun peut prendre aussi ce dont il a besoin. dechets@rumilly-terredesavoie.fr +33 4 50 01 86 91 Marigny-Saint-Marcel

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Marigny-Saint-Marcel