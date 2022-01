ZONE DE GRATUITÉ Félines-Minervois, 6 février 2022, Félines-Minervois.

ZONE DE GRATUITÉ Félines-Minervois

2022-02-06 – 2022-02-06

Félines-Minervois Hérault Félines-Minervois

Zone de gratuité !

Videz vos placards, évaluez vos besoins et venez vous approvisionner.

Une consommation plus solidaire, moins polluante, prolongez la vie de vos objets, livres, vêtements.

Consommez solidaire et raisonnable # limiter le gaspillage et les effets sur l environnement #recycler 2nde vie !

Il y aura du thé chaud voir du vin chaud.

Merci de ne rien apporter après 15h.

+33 6 64 16 05 08

Farouche cie

Félines-Minervois

