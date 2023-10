Dîner Spectacle de la Saint Sylvestre au Cabaret Le Puits Enchanté Zone d’Activités du Champ de Courses Doudeville, 31 décembre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Dîner spectacle transformiste de la Saint Sylvestre Paris Cotillons suivi d’une soirée dansante.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 01:00:00. .

Zone d’Activités du Champ de Courses

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



New Year’s Eve transformist dinner show Paris Cotillons followed by an evening of dancing

Cena-espectáculo transformista de Nochevieja Paris Cotillons seguida de una velada de baile

Silvester Paris Cotillons Transformershow mit anschließender Tanzveranstaltung zum Abendessen

Mise à jour le 2023-10-03 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville