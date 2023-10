Le réveillon de Noël au Cabaret Le puits enchanté Zone d’Activités du Champ de Courses Doudeville, 24 décembre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Le Cabaret Le Puits Enchanté à Doudeville vous propose un spectacle à l’occasion du réveillon de Noël.

En présence du Père Noêl.

2023-12-24 12:00:00 fin : 2023-12-24 . .

Zone d’Activités du Champ de Courses

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Doudeville’s Cabaret Le Puits Enchanté presents a Christmas Eve show.

In the presence of Santa Claus

El Cabaret Le Puits Enchanté de Doudeville ofrece un espectáculo para Nochebuena.

En presencia de Papá Noel

Das Cabaret Le Puits Enchanté in Doudeville bietet Ihnen eine Vorstellung anlässlich des Weihnachtsabends.

In Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Mise à jour le 2023-10-03 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville