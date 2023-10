Soirée année 80 au Cabaret Le Puits Enchanté Zone d’Activités du Champ de Courses Doudeville, 20 octobre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Soirée spectacle transformiste

Vendredi 20 octobre, les artistes transformistes du Cabaret le puits enchanté vous réservent une soirée endiablée !

Réservez dès maintenant votre place pour un diner spectacle inoubliable sur le thème des années 1980 !.

2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Zone d’Activités du Champ de Courses

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Transformist show evening

On Friday, October 20, the transformist artists of Cabaret le puits enchanté have a wild evening in store for you!

Reserve your place now for an unforgettable 1980s-themed dinner and show!

Noche de espectáculo transformista

El viernes 20 de octubre, los artistas transformistas del Cabaret le puits enchanté le reservan una velada salvaje

Reserve ya su plaza para disfrutar de una cena-espectáculo inolvidable sobre el tema de los años 80

Abendliche Transformershow

Am Freitag, den 20. Oktober, bereiten Ihnen die Transformatoren des Cabaret le puits enchanté einen wilden Abend!

Buchen Sie jetzt Ihren Platz für eine unvergessliche Dinnershow mit dem Thema der 1980er Jahre!

Mise à jour le 2023-10-03 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville