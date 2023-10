CONCERT DE JEAN-BAPTISTE GUÉGAN Zone d’activités des Besnardières Gorron, 26 janvier 2024, Gorron.

Le 26 janvier 2024, Jean Baptiste Guégan présente « Johnny, Vous & Moi » sur une formule acoustique nommée »unplugged » à l’Espace Colmont.

On January 26, 2024, Jean Baptiste Guégan presents « Johnny, Vous & Moi » in an acoustic « unplugged » format at Espace Colmont

El 26 de enero de 2024, Jean Baptiste Guégan presenta « Johnny, Vous & Moi » en formato acústico « unplugged » en el Espace Colmont

Am 26. Januar 2024 präsentiert Jean Baptiste Guégan « Johnny, Vous & Moi » auf einer akustischen Formel mit dem Namen »unplugged » im Espace Colmont

