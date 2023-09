Marché des 4 saisons des Mazades Zone commerciale des Mazades Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Marché des 4 saisons des Mazades Zone commerciale des Mazades Toulouse, 27 septembre 2023, Toulouse. Marché des 4 saisons des Mazades Mercredi 27 septembre, 17h00 Zone commerciale des Mazades C’est avec grand plaisir que le CPIE vous convie à la nouvelle édition d’automne du marché des 4 saisons :

Mercredi 27 septembre de 17 h à 21 h

Zone commerciale des Mazades – rue d’Arcachon

Cet évènement avait lieu jusqu’à maintenant 4 fois dans l’année le dimanche matin. Il aura désormais lieu le mercredi en fin de journée et sera co-organisé par tous les acteurs du quartier des Mazades.

Outre des stands de producteurs locaux, cet évènement propose aussi des ateliers, expositions et démonstrations diverses. Zone commerciale des Mazades Rue d’Arcachon 31000 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cpieterrestoulousaines.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T17:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00

2023-09-27T17:00:00+02:00 – 2023-09-27T21:00:00+02:00 producteurs locaux ateliers CPIE Terres Toulousaines Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zone commerciale des Mazades Adresse Rue d'Arcachon 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Zone commerciale des Mazades Toulouse latitude longitude 43.622326;1.43874

Zone commerciale des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/