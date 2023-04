Color People Run Zone commerciale Cap Fourchon, 14 mai 2023, Pont-de-Crau.

Color People Run Dimanche 14 mai, 08h00 Zone commerciale Cap Fourchon À partir de 7,50€ pour les enfants et 17,99€ pour les adultes.

Autoproclamée « course la plus amusante du monde », la Color Run, proposée par l’association Cap Fourchon, revient le 14 mai pour une 3e édition qui s’annonce encore haute en couleur.

Cinq kilomètres, 4 stations et une arrivée festive avec Dj, food-truck et un bouquet final de poudre colorée attendent les coureurs. Ouverture du village sur le parking de Keep Cool et Midas à 9h et départ de la course à 10h30. Inscription sur place et via la page facebook Color People Run.

Zone commerciale Cap Fourchon 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://capfourchon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/colorpeoplerun »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/colorpeoplerun »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T08:00:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00

course