Noël à Avranches Zone commerciale 49 Avranches, 4 décembre 2023, Avranches.

AU PROGRAMME :

– Père-Noël.

Venez à la rencontre du Père-Noël les 16, 17, 20, 22, 23 décembre (après-midi). Photos, bonbons, chocolats, tout l’univers du Père-Noël en un seul endroit.

– Animations :

Roue de la chance : chers parents, tentez de gagner des cadeaux avec notre roue de la chance (16, 17, 20, 22 et 23 décembre après-midi).

Maquillage enfant : les enfants adorent, nous aussi ! une maquilleuse professionnelle aux petits soins de vos enfants le 22 décembre.

La Bat’ qui Maille : le groupe de percussions brésiliennes « La Bat’ qui Maille », sera présent pour une démo le dimanche 17 décembre.

Balade en poney : L’écurie Chouetland propose des balades en poney.

Itinéraire Bis : un duo féminin aux couleurs de Noël (chant de Noël).

– Jeux et cadeaux :

Trouve l’énigme : gagne ton cadeau en tentant de trouver l’énigme de notre jeu. Tirage au sort le 23 décembre en fin de journée.

Manège : viens t’amuser dans le manège de la zone..

Zone commerciale 49 en face de Leclerc

Avranches 50300 Manche Normandie



ON THE PROGRAM :

– Santa Claus.

Come and meet Santa Claus on December 16, 17, 20, 22 and 23 (afternoon). Photos, sweets, chocolates, the whole world of Santa Claus in one place.

– Entertainment:

Wheel of fortune: parents, try your luck at winning presents with our wheel of fortune (December 16, 17, 20, 22 and 23 (afternoon).

Children’s make-up: kids love it, and so do we! A professional make-up artist will be on hand to look after your children on December 22.

La Bat’ qui Maille: the Brazilian percussion group « La Bat’ qui Maille » will be on hand for a demo on Sunday, December 17.

Pony rides: The Chouetland stable offers pony rides.

Itinéraire Bis: a female duo in the colors of Christmas (carols).

– Games and gifts:

Find the riddle: win your gift by trying to find the riddle in our game. Draw at the end of the day on December 23.

Merry-go-round: come and have fun on the zone’s merry-go-round.

EN EL PROGRAMA :

– Papá Noel.

Venga a conocer a Papá Noel los días 16, 17, 20, 22 y 23 de diciembre (por la tarde). Fotos, dulces, chocolates, todo el mundo de Papá Noel en un solo lugar.

– Actividades :

Rueda de la fortuna: padres y madres, prueben suerte para ganar regalos con nuestra rueda de la fortuna (16, 17, 20, 22 y 23 de diciembre por la tarde).

Maquillaje infantil: a los niños les encanta, ¡y a nosotros también! Un maquillador profesional se ocupará de sus hijos el 22 de diciembre.

La Bat’ qui Maille: el grupo brasileño de percusión « La Bat’ qui Maille » realizará una demostración el domingo 17 de diciembre.

Paseos en poni: el establo de Chouetland ofrecerá paseos en poni.

Itinéraire Bis: un dúo femenino con los colores de la Navidad (villancicos).

– Juegos y regalos :

Encuentra la adivinanza: gana tu regalo intentando encontrar la adivinanza en nuestro juego. Sorteo al final de la jornada del 23 de diciembre.

Tiovivo: ven a divertirte en el tiovivo de la zona.

AUF DEM PROGRAMM:

– Weihnachtsmann.

Treffen Sie den Weihnachtsmann am 16., 17., 20., 22. und 23. Dezember (nachmittags). Fotos, Süßigkeiten, Schokolade – die ganze Welt des Weihnachtsmanns an einem Ort.

– Animationen:

Glücksrad: Liebe Eltern, versuchen Sie, mit unserem Glücksrad Geschenke zu gewinnen (16., 17., 20., 22., 23. Dezember, nachmittags).

Kinderschminken: Kinder lieben es, wir auch! Eine professionelle Maskenbildnerin kümmert sich am 22. Dezember um Ihre Kinder.

La Bat’ qui Maille: Die brasilianische Perkussionsgruppe « La Bat’ qui Maille » wird am Sonntag, den 17. Dezember, eine Vorführung geben.

Ponyreiten: Der Stall Chouetland bietet Ponyreiten an.

Itinéraire Bis: Ein weibliches Duo in weihnachtlichen Farben (Weihnachtslieder).

– Spiele und Geschenke :

Finde das Rätsel: Verdiene dein Geschenk, indem du versuchst, das Rätsel unseres Spiels zu finden. Auslosung am 23. Dezember am Ende des Tages.

Karussell: Amüsiere dich auf dem Karussell in der Zone.

