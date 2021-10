ZONE BLANCHE Château-Gontier-sur-Mayenne, 30 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

ZONE BLANCHE 2022-03-30 20:30:00 – 2022-03-30 21:15:00 Théâtre des Ursulines 4, bis, Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Cette pièce, issue du documentaire « Sans réseau » de Romain Quirot, met en scène Théo, Piou Piou et Blanche, des adolescents qui aimeraient être comme les autres : connectés ! Mais l’électro-sensibilité de Blanche les amène à se questionner. Les trois amis doivent trouver un plan pour se relier au reste du monde tout en protégeant Blanche et ne pas se perdre de vue. Une problématique réelle encore trop peu connue et pourtant pleine d’actualité !

A partir de 8 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Trois adolescents vivent dans un village sans réseau internet. Pour sortir de cette zone blanche, le maire souhaite installer une antenne relais. Cette décision remet en question la vie d’une jeune fille électro-sensible pour qui ce village était un refuge.

