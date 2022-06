Zone blanche, 6 avril 2023, .

2023-04-06 – 2023-04-07

8 3 Face à la désertification de sa commune, le maire, père de théo, réunit les villageois pour faire voter l’installation d’une antenne relais. Les trois adolescents ne peuvent accepter cette décision qui, si elle est maintenue, nuira gravement à la santé de Blanche. Combatifs et inventifs, ils décident d’aŠffronter le monde des adultes. Tout à la fois fragiles et valeureux face à la complexité du

monde, Piou Piou, théo et Blanche sont des héros contemporains, ils portent nos utopies et nos espoirs en même temps qu’ils partent à l’aventure d’eux-mêmes.

Piou Piou, théo et Blanche vivent dans un village situé en zone blanche, non desservi par un réseau internet. Tous trois aspirent à être connectés au monde et présents sur les réseaux, mais Blanche, diagnostiquée électro-sensible, ne peut qu’en rêver.

