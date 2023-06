Acrobaties sur piste gonflable (6 ans) Zone Baden Powell Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Acrobaties sur piste gonflable (6 ans) Zone Baden Powell Châtellerault, 13 juillet 2023, Châtellerault. Acrobaties sur piste gonflable (6 ans) 13 juillet – 18 août Zone Baden Powell Gratuit. Inscriptions obligatoires Initiation aux acrobaties sur piste gonflable pour les enfants agés de 6 ans (2017). Les enfants de 6 à 10 ans doivent être accompagné d’un adulte sur les sites. Se munir d’une tenue de sport et un gourde ou bouteille d’eau. Zone Baden Powell Route de Nonnes Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ete-2021/reserver-une-animation-sport/?id_thematique=acrobaties6&lieu=verger »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T10:30:00+02:00

2023-08-18T16:15:00+02:00 – 2023-08-18T16:45:00+02:00 Gratuit sport-nature Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Zone Baden Powell Adresse Route de Nonnes Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 6 Age max 6 Lieu Ville Zone Baden Powell Châtellerault

Zone Baden Powell Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Acrobaties sur piste gonflable (6 ans) Zone Baden Powell Châtellerault 2023-07-13 was last modified: by Acrobaties sur piste gonflable (6 ans) Zone Baden Powell Châtellerault Zone Baden Powell Châtellerault 13 juillet 2023