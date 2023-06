Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Gelly ball Zone Baden Powell Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Gelly ball Zone Baden Powell Châtellerault, 11 juillet 2023, Châtellerault. Gelly ball 11 juillet – 19 août Zone Baden Powell Gratuit; Inscriptions obligatoires. Jeu d’extérieur où des adversaires s’affrontent à l’aide de pistolets tirant des billes remplies d’eau. Groupes de 10 personnes maximum pour des créneaux de 45 minutes. Mardi : 14h/14h45 – 15h/15h45 – 18h15/19h

Mercredi à Samedi : 10h/10h45 – 14h/14h45 – 15h/15h45 Prévoir une tenue adaptée, manches longues, pantalon et chaussures fermées. Zone Baden Powell Route de Nonnes Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T14:45:00+02:00

2023-08-19T15:00:00+02:00 – 2023-08-19T15:45:00+02:00 Gratuit Baden Powell Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Zone Baden Powell Adresse Route de Nonnes Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Zone Baden Powell Châtellerault

Zone Baden Powell Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Gelly ball Zone Baden Powell Châtellerault 2023-07-11 was last modified: by Gelly ball Zone Baden Powell Châtellerault Zone Baden Powell Châtellerault 11 juillet 2023