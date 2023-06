Parcours baby grimp Zone Baden Powell Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Parcours baby grimp Zone Baden Powell Châtellerault, 11 juillet 2023, Châtellerault. Parcours baby grimp 11 juillet – 19 août Zone Baden Powell Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires à l’accueil du site ou sur le site internet de « Ici l’été » Tout en étant ludique, ce parcours aventure propose aux enfants de 4 à 8 ans accompagnés de leurs parents, différents ateliers et permet de développer leur coordination et leur sens de l’équilibre. Créneau de 30′.

Maximum de 6 personnes par créneau. Créneaux :

Mardi :

14h/14h30 – 14h40/15h10 – 15h20/15h50 – 16h/16h30 – 16h45/17h15 – 17h25/17h55 – 18h05/18h35 – 18h50/19h20 – 19h30/20h Mercredi à Samedi :

10h00/10h30 – 10h40/11h10 – 11h20/11h50 – 12h00/12h30 – 14h00/14h30 – 14h40/15h10 – 15h20/15h50 – 16h00/16h30 – 16h40/17h10 – 17h20/17h50 – 18h00/18h30 Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte pendant l’activité.

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte pendant l'activité.

Les enfants de 6 à 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte sur les sites. Chaussures fermées obligatoires. Eviter les jupes ou robes.

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T14:30:00+02:00

Sensations Ici l'Été 2023

