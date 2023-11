Marché de Noël zone artisanale galmoisin Saint-Maurice-la-Clouère, 2 décembre 2023, Saint-Maurice-la-Clouère.

Saint-Maurice-la-Clouère,Vienne

Plus de 50 expostants (bijoux, décoration gourmandises…) se donnent rendez-vous à la Zone Artisanale Galmoisin.

De 10h à 20h pour les stands exposants et jusqu’à 22h pour la buvette.

Spectacle de danse à 16h de « et si on dansait »,

Concours de pull de Noël, manège, calèche, poney….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

zone artisanale galmoisin

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



More than 50 exhibitors (jewelry, decoration, delicacies…) meet at the Zone Artisanale Galmoisin.

From 10 a.m. to 8 p.m. for exhibitors and until 10 p.m. for refreshments.

Dance show at 4pm by « Et si on dansait »,

Christmas sweater competition, merry-go-round, horse-drawn carriage, pony?

Más de 50 expositores (joyería, decoración, delicatessen…) estarán en la Zone Artisanale Galmoisin.

Puestos abiertos de 10.00 a 20.00 h y refrescos hasta las 22.00 h.

Espectáculo de danza a las 16 h a cargo de « Et si on dansait »,

Concurso de saltos de Navidad, tiovivo, coche de caballos, poni..

Mehr als 50 Aussteller (Schmuck, Dekoration, Leckereien…) geben sich ein Stelldichein in der Zone Artisanale Galmoisin.

Von 10 bis 20 Uhr für die Ausstellerstände und bis 22 Uhr für die Erfrischungsstände.

Tanzvorführung um 16 Uhr von « et si on dansait »,

Weihnachtspullover-Wettbewerb, Karussell, Kutsche, Pony?

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou