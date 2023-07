Le Hameau du Fromage Zone artisanale Cléron, 12 juillet 2023, Cléron.

Cléron,Doubs

Les fromagers d’hier et d’aujourd’hui vous invitent à vivre l’histoire du fromage à travers un circuit d’une heure..

Zone artisanale

Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Cheesemakers from the past and present invite you to experience the history of cheese through a one-hour tour.

Queseros del pasado y del presente le invitan a conocer la historia del queso a través de un recorrido de una hora.

Die Käser von gestern und heute laden Sie dazu ein, die Geschichte des Käses auf einem einstündigen Rundgang zu erleben.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON