Zombie Walk – Défilé d’Halloween Scaër, 29 octobre 2021, Scaër.

Zombie Walk – Défilé d’Halloween Scaër

2021-10-29 – 2021-10-29

Scaër Finistère Scaër

Alors que le jour commencera à décroître, les rues de Scaër vont s’animer et laisser place à une étrange parade de zombies et autres déguisements étranges…

Il prendra le départ à 19 h, place de la Libération, où le maître des lieux, à bord de sa chariote du diable, mènera la Zombie Walk en musique jusqu’à l’Espace Youenn-Gwernig, afin d‘offrir antidote et friandises maléfiques. En cas d’intempéries, le défilé se transformera en Halloween Party, directement à l’Espace Youenn Gwernig, où Grégory assurera l’animation musicale le temps de boire un verre et de commencer la chasse aux bonbons du week-end. « Venez nombreux, déguisés, maquillés et vous amusez »

Le passe sanitaire ne sera pas demandé, mais ce défilé devra se dérouler dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

+33 2 98 59 42 10

Alors que le jour commencera à décroître, les rues de Scaër vont s’animer et laisser place à une étrange parade de zombies et autres déguisements étranges…

Il prendra le départ à 19 h, place de la Libération, où le maître des lieux, à bord de sa chariote du diable, mènera la Zombie Walk en musique jusqu’à l’Espace Youenn-Gwernig, afin d‘offrir antidote et friandises maléfiques. En cas d’intempéries, le défilé se transformera en Halloween Party, directement à l’Espace Youenn Gwernig, où Grégory assurera l’animation musicale le temps de boire un verre et de commencer la chasse aux bonbons du week-end. « Venez nombreux, déguisés, maquillés et vous amusez »

Le passe sanitaire ne sera pas demandé, mais ce défilé devra se dérouler dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Scaër

dernière mise à jour : 2021-10-21 par