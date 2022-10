Zombie run Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

2022-10-31 18:00:00 – 2022-10-31 20:00:00

Zombie run - Trouville-sur-Mer

Sur la plage, 31 octobre 2022, 18:00-20:00

Les zombies menacent la ville ! La plage est envahie ! Une course d'obstacles débute à Trouville-sur-Mer afin d'éviter la contamination de toute la population. Participant, choisissez votre camp et défendez-le : les survivants (coureurs) ou les zombies (placés sur le parcours pour tenter de dérober les « vies » des survivants) ! Survivant : arriverez-vous à traverser la plage sans tomber entre les mains des zombies ? Votre objectif est d'atteindre l'arrivée sans perdre vos « vies », matérialisées par deux bandelettes accrochées à une ceinture que nous vous fournirons. Pensez à ramener une lampe frontale avec vous, car la nuit est particulièrement sombre à cette date, nous ne voulons pas que vous tombiez dans un fossé sans fond. Zombie : êtes-vous prêt à repousser les survivants pour contaminer toute la plage et envahir la ville ? Nous vous indiquerons par SMS votre zone d'affectation et vous inviterons à venir avec un accessoire/déguisement en rapport pour une totale immersion dans le jeu. Des maquilleurs seront aussi présents le Jour J pour parfaire votre maquillage de zombie si besoin. Départ sur la plage, derrière la piscine. Dès 14 ans. Tarif à partir de 10 €/personne. Offre de l'évènement : 1 gratuité pour le 5è participant de la même réservation.

