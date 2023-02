ZOLTAN DESPOND & VESSELIN STANEV VIOLONCELLE & PIANO SALLE PASTEUR-CORUM, 7 octobre 2023, MONTPELLIER.

ZOLTAN DESPOND & VESSELIN STANEV VIOLONCELLE & PIANO SALLE PASTEUR-CORUM. Un spectacle à la date du 2023-10-07 à 19:30 (2023-03-06 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Sergei Prokofiev – Sonate pour violoncelle et piano op. 119 Piotr Ilitch Tchaïkovski – 6 pièces pour piano op. 51, n°6: Valse sentimentale en fa mineur 6 pièces pour piano op. 19, n°4: Nocturne en sol mineur Sergei Rachmaninov – Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19 Né en 1992, le violoncelliste Zoltán Despond se forme auprès de Pierre-Bernard Sudan à Fribourg et de Marc Jaermann à Lausanne, puis auprès de Thomas Grossenbacher à la Hochschule der Künste Zürich, où il a obtenu un master de soliste en 2018. A la Pavia Cello Academy il bénéficie des précieux conseils d’Enrico Dindo et participe en même temps aux classes de maître d’Antonio Meneses, de Christophe Coin ou de Giovanni Sollima. Ses tournées de concerts le mènent dans l’Europe entière. Il aime se produire avec des musiciens tels qu’Ilya Gringolts, Silvia Simionescu, Marko Milenkovic ? ou Anahit Kurtikyan. Zoltán Despond se consacre en particulier à la musique de chambre qu’il cultive avec Vesselin Stanev, son partenaire régulier au piano. Il participe en outre aux activités du Luzerner Sinfonieorchester. Il a reçu le Prix Zubaloff et a été distingué par le Fonds Pierre et Renée Glasson et la Fondation Friedl Wald. Le pianiste Vesselin Stanev, originaire de Varna (Bulgarie), a été formé à l’Académie de musique de Sofia puis auprès de Dmitri Bashkirov au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, d’Alexis Weissenberg et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il a reçu des conseils supplémentaires de Peter Feuchtwanger à Londres. Il a été lauréat du Concours Tchaïkovski de Moscou et du Concours Marguerite Long – Jacques Thibaud. Il se produit régulièrement dans de grandes salles de concert européennes, comme le Wigmore Hall à Londres, la Philharmonie de Berlin, le Gewandhaus de Leipzig ou la Salle Gaveau à Paris. Il se rend également dans les pays nordiques, en Europe de l’Est et du Sud-Est, en Russie et au Japon. Il cultive particulièrement la musique de chambre, par exemple avec la violoniste Ekaterina Frolova, la flûtiste Eva Oertle ou le violoncelliste Zoltán Despond. Il a enregistré de nombreux CD pour RCA, Sony Classical et le label bulgare Gega New. ZOLTAN DESPOND, Vesselin Stanev

Votre billet est ici

SALLE PASTEUR-CORUM MONTPELLIER Esplanade Ch. de Gaulle Herault

Sergei Prokofiev – Sonate pour violoncelle et piano op. 119

Piotr Ilitch Tchaïkovski – 6 pièces pour piano op. 51, n°6: Valse sentimentale en fa mineur

6 pièces pour piano op. 19, n°4: Nocturne en sol mineur

Sergei Rachmaninov – Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 19

Né en 1992, le violoncelliste Zoltán Despond se forme auprès de Pierre-Bernard Sudan à Fribourg et de Marc Jaermann à Lausanne, puis auprès de Thomas Grossenbacher à la Hochschule der Künste Zürich, où il a obtenu un master de soliste en 2018. A la Pavia Cello Academy il bénéficie des précieux conseils d’Enrico Dindo et participe en même temps aux classes de maître d’Antonio Meneses, de Christophe Coin ou de Giovanni Sollima. Ses tournées de concerts le mènent dans l’Europe entière. Il aime se produire avec des musiciens tels qu’Ilya Gringolts, Silvia Simionescu, Marko Milenkovic ? ou Anahit Kurtikyan. Zoltán Despond se consacre en particulier à la musique de chambre qu’il cultive avec Vesselin Stanev, son partenaire régulier au piano. Il participe en outre aux activités du Luzerner Sinfonieorchester. Il a reçu le Prix Zubaloff et a été distingué par le Fonds Pierre et Renée Glasson et la Fondation Friedl Wald.

Le pianiste Vesselin Stanev, originaire de Varna (Bulgarie), a été formé à l’Académie de musique de Sofia puis auprès de Dmitri Bashkirov au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, d’Alexis Weissenberg et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il a reçu des conseils supplémentaires de Peter Feuchtwanger à Londres. Il a été lauréat du Concours Tchaïkovski de Moscou et du Concours Marguerite Long – Jacques Thibaud. Il se produit régulièrement dans de grandes salles de concert européennes, comme le Wigmore Hall à Londres, la Philharmonie de Berlin, le Gewandhaus de Leipzig ou la Salle Gaveau à Paris. Il se rend également dans les pays nordiques, en Europe de l’Est et du Sud-Est, en Russie et au Japon. Il cultive particulièrement la musique de chambre, par exemple avec la violoniste Ekaterina Frolova, la flûtiste Eva Oertle ou le violoncelliste Zoltán Despond. Il a enregistré de nombreux CD pour RCA, Sony Classical et le label bulgare Gega New.

.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici