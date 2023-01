Zola Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Zola Zénith Nantes Métropole, 25 novembre 2023, Saint-Herblain. 2023-11-25

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € / 40 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : contact@krumpp.fr Concert. Propulsé sur le devant de la scène du rap français depuis quelques années, Zola a une identité très marquée : flow à l’américaine, maîtrise de la trap et mélodies ultra soignées. Fin 2022, l’artiste originaire d’Evry se place en tête du top single pendant plusieurs semaines avec son titre « Amber ». Incontestable phénomène sur scène, chacun de ses show est un véritable évènement. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith
Saint-Herblain 44800

