Théâtre de Verdure de Venelles, le vendredi 11 juin à 21:00

Il y a d’abord la voix. Elle porte un chant intense, rythmique et envoûtant, profondément sud-africain. Sibongile Mbambo alias Bongi chante en xhosa, sa « musique mère ». Prenant sa source dans les traditions des collines et des plaines d’Afrique du Sud, son inspiration plonge dans la réalité urbaine des grandes villes africaines, faite de confrontations et de rencontres. Elle en ressort riche et généreuse, célébrant une culture de l’échange que Bongi a retrouvée en débarquant à Marseille, éternel creuset cosmopolite. Ses compositions naissent au rythme du udu ou de sa « Bongi-Box », une caisse qui la suit depuis Cape Town et lui sert de tambour basse. Accompagné par des musiciens talentueux et porté par une voix intense et envoûtante, le projet de Bongi nous plonge dans un univers musical teinté de jazz et de musique du monde. Distribution : Chant, percussions : Sibongile Mbambo alias Bongi Batterie : Dimitri Reverchon Guitare : Cyril Peron-Dehghan

Entrée libre sur réservation

Théâtre de Verdure de Venelles Esplanade Cézanne 13770 VENELLES Venelles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T21:00:00 2021-06-11T22:30:00