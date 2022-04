ZOI TRW, 22 avril 2022, Marseille.

TRW, le vendredi 22 avril à 18:00

TRW a l’honneur d’accueillir en résidence le duo ZOI, composé de Andrea Bazzicalupo (guitare) et Sarah Procissi (électroniques, sampler modulaire, sound-processing). Le duo fouille à la pioche dans le détail du son pour créer en direct des matières immensément riches. Une sortie de résidence aura lieu le 22 avril à 18h à l’atelier TRW du 67 rue Hoche ————- ZOI est un duo d’improvisation formé par Andrea Bazzicalupo à la guitare & préparations et Sarah Procissi aux électroniques, sampler modulaire, et sound-processing. Tourné vers la recherche et l’expérimentation sonore, ZOI concentre son travail sur l’exploration des timbres et des différents modes de jeu issus de l’interaction entre instruments électroniques et acoustiques. Une sélection de leurs improvisations peut être entendue sur leur premier EP, « Matières », sorti en décembre 2021 : [https://zoizoi.bandcamp.com/releases](https://zoizoi.bandcamp.com/releases) ———— /!\Par respect pour le voisinage, la soirée sera terminée à 21h/!\ 5€ (+adhésion prix libre) /!\ jauge limitée 30 places/!\ Réservation : [twrfrance@gmail.com](mailto:twrfrance@gmail.com) ou 06.46.25.82.79

5€ + 1€ d’adhésion

TRW 67 Rue Hoche, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



