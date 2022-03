Z’oeufs de piste : Once upon a time Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Z’oeufs de piste : Once upon a time Château de Bussy-Rabutin, 17 avril 2022, Bussy-le-Grand. Z’oeufs de piste : Once upon a time

le dimanche 17 avril à Château de Bussy-Rabutin

Participez à l’incontournable Z’œufs de piste de Pâques au Château de Bussy-Rabutin. Pour cette nouvelle édition, les cloches de Pâques ont semé la panique dans les contes de fées et leur ont redonné vie. De la Belle aux bois dormants au Chat Botté, en passant par Barbe-Bleue, les plus célèbres personnages de contes ont investi la demeure du fantasque comte Roger de Bussy-Rabutin. Pour obtenir votre récompense en chocolat, vous devrez les affronter dans une série d’énigmes mais attention ils ne reculeront devant aucune ruse ! Belle, Hansel et Gretel, Peau d’Ane et bien d’autres donnent rendez-vous aux enfants et à leurs familles au château le dimanche 17 avril de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h pour un jeu de piste ensorcelant et gourmand !

gratuit pour les enfants, 6,50 euros par adulte accompagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T09:30:00 2022-04-17T12:30:00;2022-04-17T13:30:00 2022-04-17T16:00:00

