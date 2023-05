Zoé [et maintenant les vivants] Théâtre Ouvert, 5 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 05 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

De 8€ à 20€

L’écriture de Théo Askolovitch évolue entre humour et tragique. Il décrit la vie telle qu’il la connaît, avec un sourire.

Après 66 jours, monologue sur

le combat d’un jeune homme face au cancer créé à Théâtre Ouvert, Théo

Askolovitch poursuit son travail sur le thème de la réparation. Zoé [et maintenant les vivants] aborde le sujet du deuil, de la relation que l’on entretient avec les mort·e·s, et avec celles·ceux qui restent.

Dix ans après la perte d’un être cher, le père, la fille et

le fils nous racontent avec délicatesse les étapes de leur

reconstruction. Il·elle·s se rappellent l’annonce, l’enterrement, les

rites religieux, puis la vie d’après et dressent le portrait intime

d’une famille qui résonne en chacun·e de nous.

EXTRAIT

Au loin la voiture se gare et en sortent les personnes en charge de transporter le cercueil.

Nola – Papa je crois qu’il y a un problème.

Lucien – Quoi ?

Nola – Regarde la tombe, c’est normal qu’il y ait une énorme croix dessus ?

Temps, les trois se regardent.

Lucien – Putain ils se sont trompés ces cons.

Sacha – Mais attends on fait comment là, parce que si mamie elle voit ça elle va mourir elle aussi !

Nola – Faut la faire enlever.

Sacha – Ouais mais on va pas ramener un pied de biche au milieu de toutes ces familles en deuil quand même !

Lucien – Si on met un grand drap sur le cercueil peut-être que la famille de maman le verra pas.

Sacha – T’es sérieux là papa ?

Lucien – Mais non… un peu.

Nola – Ah mais regardez, il y a une famille qui va vers le cercueil.

Sacha – Oh putain c’est pas le nôtre.

NOTE D’INTENTION

« ZOÉ (et maintenant les vivants) , est mon deuxième projet d’écriture.

Après 66 jours – monologue et seul en scène sur le combat

d’un jeune homme face au cancer – c’était logique de continuer à écrire

sur le thème de la réparation, c’était une évidence. Cette fois-ci, j’ai

voulu parler du deuil. De la résurrection.

J’ai décidé d’axer l’écriture sur trois personnages : le père, la

fille et le fils. Dix ans après la perte d’un proche, une famille nous

raconte les étapes de leur reconstruction. Ils retracent leur passé et

racontent leur présent. Ils se rappellent : l’annonce, l’enterrement,

les rites religieux, puis la vie d’après. Ils se rappellent avec bonheur

les souvenirs de celle qui leur a été enlevée. Ils racontent. À quel

point passer de l’enfance à l’âge adulte peut-être brutal ?

Les trois personnages sont liés par leur histoire, mais chacun se

répare différemment avec ses souvenirs. Le deuil est une période de

cicatrisation, de guérison, d’un retour à la vie.

J’ai voulu travailler autour du prisme de chaque personnage, comment

une même situation peut être vécue de différentes manières, comment la

réalité de chacun peut être dissemblable ? Ce récit est un puzzle. Dans

cette pièce, il n’y aura pas de chronologie entre les scènes. Ce seront

des moments de vie, qui bout à bout formeront une histoire. Le texte

alternera des monologues intimes de chaque personnage, des scènes de vie

entre les trois protagonistes, qui confrontent des idées et des scènes

de flashbacks qui retracent des moments de leur passé. J’ai pour

habitude d’alterner dans l’écriture l’humour et le « tragique ». Raconter la vie comme je la connais, avec un sourire. C’est comme cela, je pense, que ces histoires peuvent résonner en chacun.

Depuis quelques années, je crois qu’inconsciemment je me

dirige vers des projets qui parlent de la famille. La famille. C’est

peut-être ce qu’il y a de plus important pour moi. Ce texte est une

suite logique. J’ai poussé le curseur un peu plus loin.

Zoé (et maintenant les vivants) – titre provisoire est mon deuxième texte mais aussi ma quatrième mise en scène. Après Deux Frères, La Maladie de la famille M (textes de Fausto Paravidino) et 66 jours, je souhaite aussi me recentrer sur la mise en scène, proposer une scénographie plus léchée (après le plateau nu de 66 jours), tout en gardant le texte et les acteurs au centre.

Ce texte parlera de la relation qu’on entretient avec nos morts, et avec ceux qui restent. »

– Théo Askolovitch

REVUE DE PRESSE

Culture.blog SNES-FSU : « De la vie et de l’esprit, la mise en plateau de Zoé n’en manque pas. Quelle vitalité sur le plateau ! […] Un travail d’étape fort prometteur. »

Sur les planches :

« Ce texte intimiste, de toute beauté, aborde le thème difficile d’un

deuil vécu. Il est conçu sans dramaturgie excessive, avec beaucoup

d’humour et d’à-propos. À cet effet, Théo Askolovitch nous ouvre son

coeur meurtri en créant une oeuvre touchante aux accents patents de

catharsis. »

PRODUCTION compagnie Saiyan, Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines

SOUTIENS Comédie de Caen – CDN de Normandie, de la Région Île-de-France dans le cadre de l’ÉPAT

RÉSIDENCE Théâtre de l’Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Texte et mise en espace Théo Askolovitch

Collaboration artistique Marilou Aussilloux

Avec Serge Avédikian, Théo Askolovitch, Marilou Aussilloux

À partir de 12 ans

Durée : 1h20 Grande Salle

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

