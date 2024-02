Zoé – Cie Idiomecanic theatre Théâtre Na Loba Pennautier, vendredi 1 mars 2024.

Zoé – Cie Idiomecanic theatre Théâtre – Tout public dès 10 ans – durée 1h30

Suivi d’un repas tiré du sac.

Zoé, fille unique d’un couple de comédiens, grandit avec un père atteint de troubles bipolaires. Samedi 2 mars, 00h00, 20h00 Théâtre Na Loba

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T00:00:00+01:00 – 2024-03-02T00:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T20:00:00+01:00 – 2024-03-02T22:00:00+01:00

Théâtre – Tout public dès 10 ans – durée 1h30

Zoé, fille unique d’un couple de comédiens, grandit avec un père atteint de troubles bipolaires. Entre jours de terreur et jours de merveille, Zoé tente de comprendre le monde et de devenir elle-même, aidée par ceux du dehors : un copain de classe, des psys…

ZOE est le récit d’une émancipation, plein de gouffres amers, mais aussi plein d’amour: le père transmet à sa fille les plus belles choses qu’on peut donner à un enfant, un regard unique sur le monde, un sens profond de la justice, la nécessité de l’art.

Après tout, dans un monde fou, n’est-ce pas dans la bouche des fous qu’on trouve la vérité ?

Distribution, production, soutiens

TEXTE ET MISE EN SCÈNE Julie Timmerman

AVEC Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Alice Le Strat et Jean-Baptiste Verquin

DRAMATURGIE Pauline Thimonnier

COLLABORATEUR ARTISTIQUE Benjamin Laurent

ASSISTANTE A LA MISE EN SCÈNE Véronique Bret

SCÉNOGRAPHIE James Brandily assisté de Laure Catalan

LUMIÈRES Philippe Sazerat

COSTUMES Dominique Rocher

MUSIQUE Benjamin Laurent

CRÉATION SONORE Nicolas Guadagno assisté de Paul Guionie

DIRECTEUR TECHNIQUE Vincent Tudoce

CHARGÉE DE PRODUCTION/DIFFUSION Anne-Charlotte Lesquibe

ADMINISTRATION Gingko Biloba

Avec le soutien de la Ville de Pennautier – soutien du CNES – La Chartreuse

Co-production FATP 2023

Théâtre Na Loba Place du Coustou, Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie 0468114532 http://www.pennautier.fr/culturetheatrenaloba.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.atpdelaude.com/?p=5117 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 69 53 65 »}] Théâtre, danse, musique et cirque, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges…

atp théâtre