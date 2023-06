Stage cuisine & pâtisserie 6-10 ans ZODIO, Centre Commercial Cap Saran Saran Saran Catégorie d’Évènement: Saran Stage cuisine & pâtisserie 6-10 ans ZODIO, Centre Commercial Cap Saran Saran, 11 juillet 2023, Saran. Stage cuisine & pâtisserie 6-10 ans 11 – 13 juillet ZODIO, Centre Commercial Cap Saran Voir https://www.zodio.fr/stage-6-heures-petit-patissier-6-10-ans-orleans-11-juillet-12-00.html Un stage dédié aux 6-10 ans, avec des recettes sucrées adaptées. L’occasion de de découvrir la cuisine, d’apprendre de nouveaux gestes et surtout de s’amuser en se régalant !

11/07 – 14h00 à 16h00 : Sablés en folie

12/07 – 14h00 à 16h00 : Petits gâteaux moelleux

13/07 – 14h00 à 16h00 : Chouquettes

ZODIO, Centre Commercial Cap Saran
920 Rue Paul Langevin, Saran

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

