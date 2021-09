Paris Collège des Bernardins Paris ZLATEH, LA CHÈVRE Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collège des Bernardins, le mercredi 8 décembre à 15:00

Rose Bacot prend sa clarinette pour conter une histoire d’Isaac Bashevis Singer autour de la traditionnelle fête de Hanouka, dans une famille d’Europe Centrale. L’hiver n’est pas assez froid pour le fourreur Reuven : l’année est mauvaise. La mort dans l’âme, il demande à son fils Aaron de conduire leur vieille chèvre chez le boucher : comment, sinon, préparer dignement la fête de Hanouka ? Mais voilà qu’en chemin la neige se met à tomber… Un conte proche de la nature et des enfants, plein de poésie et de rêve. Isaac Bashevis Singer est un écrivain juif polonais (1902- 1991), prix Nobel de littérature Quand la clarinette conte, qu’est-ce que c’est ? Rose Bacot propose plusieurs contes d’origine juive, de l’Europe de l’Est, accompagnés de musique klezmer. Tous empreints de poésie, d’humour et d’une touche de philosophie, ces contes musicaux, qui s’adressent aux petits comme aux grands, participent à un éveil musical et représentent une ouverture culturelle. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/zlateh-la-chevre-202122 Le Jeune public au Collège des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T16:30:00

Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris