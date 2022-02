ZIZKAKAN à Paris (75) PAN PIPER, 26 mars 2022, Paris.

ZIZKAKAN à Paris (75)

PAN PIPER, le samedi 26 mars à 20:30

On ne présente plus le groupe **Ziskakan** né à La Réunion d'un mouvement éponyme défendant la culture et la langue créoles à une époque où l'acculturation était de mise. Le groupe musical a continué sa route avec les mêmes valeurs, la même passion, se bonifiant avec le temps jusqu'à devenir un des groupes phares de La Réunion, un groupe mythique porté par son leader, le non moins mythique, **Gilbert Pounia**. Auteur, compositeur, interprète, il chante le verbe réunionnais, par-delà les frontières de son île. Il parcourt le monde entier avec ses chansons engagées et poétiques, ses compositions mêlant pop, séga, maloya, blues, rock… C'est avec _Kaskasnikola_, un des opus qu'il préfère, qu'il part en voyage, le temps d'un partage avec le public de la France hexagonale. Accompagné de Clency Sumac et d'Adrien Pigeat à la guitare, de Wazis Loy Pounia à la basse, de Frédéric Riesser à la batterie et de Damien Hervio au clavier, Gilbert Pounia propose un voyage musical original tissé d'anciens titres emblématiques et de nouveautés qui vont sans aucun doute alimenter la légende Ziskakan. **Line-up :** Clency Sumac – Guitares Frédéric Riesser – batterie, percussions, melodica Wazis Pounia – basse, flûtes, choeurs Damien Hervio – Piano, choeurs Adrien Pigeat – guitares, choeurs Gilbert Pounia – lead vocal, guitares Charly Monneret – son

18€ TTC en prévente – 24€ TTC sur place

PAN PIPER 2-4, impasse Lamier –­ 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



