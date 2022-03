Zize Saint-Rémy-de-Provence, 2 avril 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Zize Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

2022-04-02 – 2022-04-02 Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

25 25 Un One-Maman Show délirant !



Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ».



Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ».

Zize à l’Alpilium le 2 avril 2022 !

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/one-man-woman-show-zize-manziz2a-lt.htm

Un One-Maman Show délirant !



Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ».



Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.

Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ».

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-28 par