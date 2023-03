ZIZE LA FAMILLE MAMMA MIA THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

ZIZE LA FAMILLE MAMMA MIA

Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 19:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

ZIZE la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ». Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une ZIZE en grande forme et sur son 31.

THEATRE A L'OUEST – LYON
DECINES CHARPIEU
2 AVENUE SIMONE VEIL
Rhône

