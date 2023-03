Zize dans la Famille Mamma Mia ! (Tournée) LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Zize dans la Famille Mamma Mia ! (Tournée) LA COMEDIE DE TOULOUSE, 9 décembre 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30. Tarif : 27.2 à 27.2 euros. PLACEMENT AU GUICHET ZIZE LA FAMILLE MAMMA MIA Un One-Maman Show délirant ! Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ». Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments « Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31. Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ».

